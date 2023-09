Bombeiros integram operação para avaliar danos de vendaval em Cachoeira Dourada

Vendaval atingiu a cidade na tarde de terça-feira (05)

Na manhã da última quarta-feira, 6 de setembro, militares do Pelotão BM de Ituiutaba em conjunto com o Pelotão PM de Cachoeira Dourada e agentes da Defesa Civil realizaram um levantamento dos danos causados por um vendaval ocorrido na tarde da última terça-feira no município de Cachoeira Dourada.

Residências e prédios públicos foram danificados, principalmente nos telhados e vidraças expostas para as vias públicas. Vários galhos e troncos de árvore caíram pela cidade.

Os moradores foram orientados a evitar as áreas que sofreram mais danos, principalmente próximo de coberturas e garagens com partes do teto com risco de queda.

Foi reslizado o levantamento dos danos e prejuízos para desenvolvimento de ações para o aprimorando da resiliência do município.