Bombeiros são acionados para conter incêndio em lote em Ituiutaba

Incêndio aos fundos de uma grande empresa no Bairro Paranaíba foi contido pelos bombeiros

Ituiutaba, Minas Gerais. Os bombeiros do 2º Pelotão de Bombeiros Militar em Ituiutaba fizeram a contenção de um grande incêndio na tarde do último domingo (10.set.23). O incêndio foi registrado por volta de 16h em um lote vago no Bairro Paranaiba, aos fundos de uma empresa.

Uma guarnição dos bombeiros foi enviada ao local. Os brigadistas da empresa do local também colaboraram no combate às chamas.

Todos munidos de EPIs realizaram os trabalhos que duraram cerca de 2h sendo uma extensa área de aproximadamente 2 hectares. Para o combate utilizaram-se abafadores e aproximadamente 5 mil litros de água.

Não se sabe o que ocasionou o início das chamas.