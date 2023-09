Câmara de Capinópolis realiza 1ª sessão da CPI para investigar a “Farra do Pix”

Câmara Municipal de Capinópolis | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A Câmara Municipal de Capinópolis nomeou, no dia 31 de agosto, os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o escândalo de desvios de dinheiro público, conhecido como a “Farra do Pix”. Os líderes partidários elegeram os integrantes.

Presidente – Daniel França;

Vice-presidente – João Makhoul;

Realator – Luciano Belchior;

Gilvan Gama – membro;

Manoel Neto – membro.

Nesta segunda-feira (11.set.23), a comissão da CPI realizou sua primeira sessão, votando vários requerimentos. Todos aprovados de forma unânime.

Ofícios pautados e votados:

Integrantes da CPI

Requerimento de ofício nº. 01/2023, que solicita a remessa das folhas pagamento e folhas de pagamento complementares contendo as horas extras de janeiro a agosto de 2023. O requerimento foi aprovado de forma unânime.

Requerimento de ofício nº. 02/2023, que solicita o envio de cópia das atas da sindicância interna da Prefeitura de Capinópolis que também apura o caso.

Requerimento de ofício nº. 03/2023, que solicita à Polícia Civil o registro da ocorrência registrado pelo então secretário de Saúde, Giovani Mafioleti.

Requerimento de ofício nº. 04/2023, que solicita ao Poder Executivo o envio de folhas de pagamento da secretaria de Saúde com horas extras e demais adicionais do período de 2021.

Requerimento de ofício nº. 05/2023, que solicita à Secretaria de Saúde o envio de planilha de horas extras de 01/2023 à 06/2023.

Requerimento de ofício nº. 06/2023, que solicita a intimação do ex-secretário Giovani Mafioleti para prestar depoimento no dia 18/09/2023, às 8h30 na Câmara Municipal de Capinópolis. O requerimento acabou sendo retirado da sessão, e será votado com nova data de intimação.

O caso já está sendo apurado pelo Ministério Público, Polícia Civil e também por meio de uma sindicância interna do Poder Executivo.

A princípio, a Câmara rejeitou a abertura da CPI, mas após intensas manifestações populares, voltou atrás.

Entenda o esquema de desvio

Segundo apurado pelo Tudo Em Dia, uma funcionária do setor de Recursos Humanos (RH) entrou em contato com uma colaboradora do setor da Saúde, solicitando que fossem lançadas horas extras na sua folha de pagamento, sob alegação que o dinheiro deveria ser devolvido, pois era referente a serviços prestados à Saúde. Após o pagamento do salário com as ‘horas extras’, a funcionária do RH, Ana Cláudia, então, entrou em contato e solicitou que fosse enviado um Pix para sua conta pessoal.

A colaboradora do setor da Saúde enviou o Pix, e comunicou o caso ao secretário de Saúde, Giovani Mafioleti. O secretário, de imediato, enviou um ofício solicitando informações ao setor de RH sobre o ocorrido — não obtendo retorno.

Todas as horas extras do setor da Saúde devem ser aprovadas pelo secretário — o que não aconteceu no caso.

Um segundo ofício chegou a ser enviado ao Setor de Recursos Humanos, também sem retorno, o que motivou a abertura de uma ocorrência policial.

Durante as investigações, outras pessoas foram envolvidas no caso.

Até o momento, sabe-se que outros dois funcionários receberam dinheiro de forma indevida em suas contas — um chegou a sacar o dinheiro em espécie e levar à secretária de Administração do governo municipal, Queli Franco, e uma outra pessoa também efetuou um Pix para a funcionária do setor de RH da prefeitura.

Exonerações

Na última segunda-feira (03.jul.23), o prefeito Cleidimar Zanotto exonerou três funcionários de seus cargos comissionados — cabe ressaltar que eles estão sendo investigados, podendo comprovar se são inocentes ou não.

Confira o documento oficial: