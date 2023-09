Câmara Municipal faz entregas de títulos às personalidades homenageadas em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. O Poder Legislativo capinopolense, em um gesto de apreço e gratidão, realizou uma cerimônia especial de entrega de títulos Cidadania e Mérito Legislativo à personalidades que deixaram uma marca indelével na história da cidade.

A cerimônia, que reuniu boa parte da elite intelectual de Capinópolis na noite da última sexta-feira (29.SET.23), foi aberta e conduzida pelo presidente Ivo Américo (Ivo da Farmácia). O presidente traz em sua trajetória como parlamentar, a marca do reconhecimento público às pessoas que contribuem para o desenvolvimento de Capinópolis.

A pluralidade das homenagens se deu pela diversidade de áreas de atuação dos agraciados — saúde, justiça, comunicação, jornalismo, agronegócio, social, educação, entre outras.

Em uma noite chuvosa, a banda de música Santa Cecília abrilhantou o evento, orquestrando o Hino Nacional Brasileiro.

Paulo Braga, diretor e fundador do Tudo Em Dia, foi um dos homenageados, e destacou a importância do jornalismo para o desenvolvimento de uma sociedade.

“Destaco um agradecimento caloroso à minha parceira de vida, Lívia Braga, que está sempre ao meu lado. Aos meus filhos Gabriel, Daniel e Ananda. Aos meus pais e irmãos. Dedico este título aos leitores, espectadores e ouvintes do Tudo Em Dia, que, se somados nestes últimos 20 anos, alcançam os milhões. Ao presidente da Câmara Municipal de Capinópolis, Ivo Américo, deixo meus sinceros e cordiais agradecimentos. Como um democrata visceral, destaco que não existe democracia sem um jornalismo independente, ético e socialmente responsável. Ele é a essência da liberdade de expressão e o alicerce da democracia, capacitando os cidadãos com conhecimento para forjar um futuro mais justo e igualitário para todos. Finalizo com a frase de um grande estadista britânico, escritor, historiador e grande orador – Winston Churchill — ‘O otimista vê oportunidade em cada perigo; o pessimista vê perigo em cada oportunidade'”

Paulo Braga e a esposa Lívia Braga | Foto: Islla Monteiro/Tudo Em Dia

Confira quem foram os homenageados

Acleverson José dos Santos | Indicado por: Ivo Américo

Alúcio Augusto de Melo | Indicado por: João Makhoul

Antonio Eustaquio João | Indicado por: Gilvan Gama

Antonio das Graças Basílio | Indicado por: Daniel França

Alexandre Santos Gomes | Indicado por: Gilvan Gama

Cristina Aparecida Fontoura | Indicado por: Ivo Américo e Manoel Neto

Claudio Gonçalves de Oliveira | Indicado por: Daniel França

Carlos Roberto Felix | Indicado por: Gilvan Gama

Cleiton Costa Viana | Indicado por: Ivo Américo

Elizabeth de Fátima Almeida Gomes | Indicado por: Gilvan Gama

Francisco Alves Vilarinho | Indicado por: Gilvan Gama

Farney de Aquino Alves | Indicado por: Ivo Américo

Giovani Mafioleti | Indicado por: Gilvan Gama

Iracilda Pereira Duarte | Indicado por: Ivo Américo

Jamel Ahmed Kheir Eddine | Indicado por: Daniel França

Joaquim Vieira | Indicado por: Manoel Neto

José Silva Soares | Indicado por: Daniel França

Juliana Almeida Pereira | | Indicado por: Edward Sales

Lussane Cunha Priscinôti | Indicado por: Gilvan Gama

Luiz Humberto Alvarenga | Indicado por: Manoel Neto

Luis Osmar Ribeiro | Indicado por: Manoel Neto

Maria Armandina de Araújo Bello Pereira Almeida | Indicado por: Gilvan Gama

Maria Carolina Silveira Beraldo | Indicado por: Legislatura 2017/2020

Nilson Alves dos Reis | Indicado por: Wagner Juvêncio

Osvaldir Bernardeli | Indicado por: Carlos Teodoro

Paulo Braga | Indicado por: Ivo Américo

Raul José de Belém | Indicado por: Edward Sales

Romes de Carvalho | | Indicado por: Manoel Neto

Reginaldo Alves de Lima | Indicado por: Gilvan Gama

Sandra Aparecida Barbosa Fernandes | Indicado por: Gilvan Gama

Valdeci Ferreira | Indicado por: João Makhoul

Dr. Nikolas | Indicado por: Gilvan Gama

Wolney Augusto de Lima | Indicado por: Ivo Américo

Fotos:

Fotos Islla Monteiro/Tudo Em Dia