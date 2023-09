Caminhão capota e motorista morre na MGC-497, entre Campina Verde e Iturama

Situação de caminhão após acidente na MGC-497, em Campina Verde e Iturama — Foto: PMRv/Divulgação

No último sábado (02.set.23), um motorista de 38 anos morreu em um acidente trágico na MGC-497, entre as cidades de Campina Verde e Iturama. O veículo que ele conduzia capotou e saiu da pista, causando o acidente fatal.

O caminhão transportava óleo diesel e o incidente ocorreu na altura do km161 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a vítima era residente de Uberlândia e estava viajando de Campina Verde para Iturama quando o acidente aconteceu, próximo a uma curva na estrada. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram divulgadas.

O motorista veio a óbito no local do acidente, após ser arremessado para fora do caminhão durante o capotamento. Além da triste perda, o acidente resultou no vazamento do combustível que estava sendo transportado.

Diante da situação, o Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) foi acionado para prestar assistência devido ao vazamento do óleo diesel. Apesar do ocorrido, o tráfego na pista seguiu normalmente.