Carreta do Hospital de Amor de Barretos estará em Capinópolis na quinta-feira (21) para efetuar exames preventivos

Carreta de Barretos estará em Capinópolis na quinta-feira (21)

Capinópolis, Minas Gerais. A prevenção é a arma mais poderosa na luta contra o câncer, e uma das iniciativas mais notáveis nesse sentido é a Carreta do Hospital de Amor de Barretos. Esse projeto, que percorre diversas regiões do Brasil, desempenha um papel crucial na detecção precoce e na conscientização sobre o câncer, contribuindo significativamente para salvar vidas e melhorar a qualidade de vida de inúmeras pessoas.

A Carreta do HA de Barretos é uma unidade móvel equipada com tecnologia de ponta para a realização de exames preventivos de câncer. Ela percorre cidades e comunidades, eliminando as barreiras geográficas e financeiras que muitos enfrentam ao buscar atendimento médico, tornando possível que um número maior de pessoas seja examinado e, se necessário, encaminhado para tratamento.

A carreta do HA de Barretos (SP) estará em Capinópolis na próxima quinta-feira (21.set.23) para realização de exames de próstata (PSA), exames de colo de útero e exames de pele.

Segundo Sílvia Campos, coordenadora dos PSFs, os pacientes interessados devem entrar em contato com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referência para efetuar o agendamento, já que as vagas são limitadas.

“A carreta vem dia 21. A partir das 08h ela vai estar na Secretaria Municipal de Saúde. Haverá a coleta de exames preventivos e avaliação em pacientes com lesões de pele. Os exames serão realizados tanto na carreta, quanto dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Porém, os pacientes precisam procurar as UBS para poder verificar em relação a quantidade de vagas”.