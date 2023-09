Carreta do Hospital de Barretos em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A Carreta do Hospital de Amor de Barretos esteve em Capinópolis nesta quinta-feira (21.set.23). A ação tem o objetivo de realizar exames preventivos para diagnóstico de câncer. Veja:

Muitos pacientes, entre mulheres e homens, realizaram os procedimentos. Além da carreta, os exames também foram realizados na Secretaria de Saúde. Foram realizados exames de próstata (PSA), exames de colo de útero e exames de pele.

Silvia Campos, coordenadora da ação, destacou a relevância da presença da carreta em Capinópolis.

“O pessoal da carreta entrou em contato com o município a respeito do interesse. Como nos outros anos também, eles sempre vieram ao município realizar determinados procedimentos, e aí sim, a gente manifestou interesse, devido a um alto número de pacientes em acompanhamento na cidade de Barretos. E a gente entende essa importância que é no tratamento, na prevenção, de quanto antes for diagnosticado esses pacientes, para melhor facilitar o tratamento e dar qualidade de vida a eles”.

A Glênia reforçou a importância da prevenção, e relembrou a morte do esposo devido ao câncer.

“É simplesmente maravilhoso a gente prevenir contra o câncer. Há um ano eu perdi meu esposo com câncer, Valdivino José Neto. Quando a gente levou ele ao médico, já estava tarde demais. Ele trabalhou 25 anos na Saúde, cuidou de muitos pacientes, e esqueceu dele”.

A dona Valdeci já faz tratamento de câncer, e alertou para o diagnóstico precoce.

“O conselho que eu dou é que a pessoa procure fazer o exame e firmar pensamento em Deus. Que tenha muita firmeza, e firmeza na consulta, porque não é uma coisa de outro mundo, tem cura”.

O prefeito Cleidimar Zanotto e integrantes da Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Capinópolis estiveram presentes.

Cássia Betânia, Secretária de Saúde, salientou a satisfação dos pacientes.

“Quanto mais rápido for detectada a doença, mais fácil o tratamento. É sempre muito bom quando a carreta vem, os pacientes tem uma visão aberta. Foi superada a expectativa dos exames que foram ofertados. Nós queremos, para as próximas vezes, tentar disponibilizar uma quantidade maior de exames”, finalizou a secretária.

A carreta de exames é uma ação do Hospital de Amor de Barretos, São Paulo, com parceiros.