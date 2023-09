Carroceria de caminhão se solta na BR-365, entre Ituiutaba e Santa Vitória, mata mulher e deixa outros feridos

Mulher morreu no local do acidente

Santa Vitória, Minas Gerais. Na manhã desta terça-feira, 12 de setembro, por volta das 8h15, o Segundo Pelotão do Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência envolvendo um automóvel e uma carreta, na BR 365 – Km 780, entre Ituiutaba e Santa Vitória, próximo ao local conhecido como ‘mateirinha’.

No local foi realizado um trabalho conjunto com a concessionária que administra a rodovia, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — Samu.

Segundo testemunhas, uma das carrocerias de um caminhão bitrem que transportava areia se desprendeu do veículo, de maneira que veio a colidir com o automóvel de passeio. O automóvel tratava-se de um veículo oficial da Secretaria de Educação do Estado onde haviam 5 vítimas, sendo um homem e quatro mulheres.

A vítima foi identificada como Ana Paula.

Durante avaliação foi verificado que uma vítima do sexo feminino estava em óbito, uma mulher com ferimentos mais graves, e as demais vítimas com ferimentos menos grave.

Neste registro, feito pelo jornalista Paulo Braga, Ana Paula é a sexta da esquerda para a direita.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

O Corpo de Bombeiros trabalhou em conjunto com as demais agências para o atendimento à ocorrência.

O Helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiro encontrava-se no Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba para transporte da vítima grave.

Nota de solidariedade

O Governo do Estado se solidarizou com os familiares e com toda comunidade escolar, e afirmou que segue prestando o apoio necessário aos quatro outros servidores sobreviventes e aos familiares, incluindo o acolhimento psicossocial realizado pelo Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE). Uma comitiva da SEE, incluindo o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, está em deslocamento para Ituiutaba de onde vai acompanhar o caso de perto.

Último registro de Ana Paula

No dia 04 de setembro, a mesma equipe que se envolveu no acidente esteve em Capinópolis. A equipe estava promovendo encontros para implementar o plano de Recomposição das Aprendizagens. O Tudo Em Dia registrou o evento, confira:

Fotos do acidente