Casal encontrado morto em Uberlândia: moradores acionam a polícia após odor forte

No último sábado (02.ago.23), um trágico incidente chocou os moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Uberlândia. Um casal foi descoberto morto em seu apartamento após dias de um forte odor intrigante.

Segundo relatos de testemunhas, as discussões entre o casal eram frequentes, mas em um dia o silêncio se instalou, sendo substituído apenas pelos miados de um gato.

O odor persistente, que vinha do apartamento, levou os residentes a tomar uma medida decisiva: eles contataram a Polícia Militar (PM) para investigar a situação misteriosa.

Uma das moradoras do prédio relatou aos militares que a última briga entre o casal ocorreu na manhã do dia 28 de agosto. Segundo seu depoimento, gritos, sons de objetos quebrando e as palavras “acabou, saia da minha casa” foram audíveis naquele momento.

Após essa suposta briga, nenhum dos dois foi visto no condomínio. Curiosamente, a síndica do prédio mencionou ter ouvido três estouros semelhantes a fogos de artifício no mesmo dia em que o forte odor começou, em 30 de agosto.

Os militares conseguiram acessar o apartamento do casal por meio da unidade vizinha. Dentro, encontraram o corpo do homem, com 34 anos de idade, em um quarto, ao lado de uma ampola de insulina e seringas. No outro quarto, o corpo da mulher estava coberto por um lençol, com vestígios de sangue próximo a ela.

Surpreendentemente, o quarto estava trancado por fora com uma chave.

De acordo com a perícia realizada pela Polícia Civil, não foram identificados sinais de violência nos corpos das vítimas.

Os cadáveres foram removidos pela funerária e encaminhados ao necrotério.

Até o momento, nenhum parente das vítimas foi localizado, e o apartamento foi trancado e as chaves entregues à síndica do condomínio.