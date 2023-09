Cezar Menotti e Fabiano animou público na 45ª Expopec de Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. A noite de domingo, 17 de setembro de 2023, foi marcada pela apresentação dos sertanejos Cezar Menotti e Fabiano na 45ª Expopec. Os consagrados cantores sertanejos trouxeram toda a energia e talento que os tornaram ícones da música brasileira.

A Expopec, uma das maiores feiras agropecuárias do interior do Brasil, vem proporcionando momentos incríveis ao longo de sua programação, que teve início no dia 14 e se estende até o dia 24 de setembro. Com um público ansioso e caloroso, os irmãos mineiros subiram ao palco para entregar um bom show.

Canções como “Leilão” e “Como um Anjo” foram entoadas em coro pelos espectadores, demonstrando o amor e a afinidade do público com o repertório dos artistas.

A primeira noite da Expopec foi agitada pela cantora Simone Mendes. Na sexta-feira (15) foi dia de Jorge e Mateus. Neste domingo (17) tem show com com César Menotti e Fabiano.

Simone Mendes já passou pelo palco da Expopec no dia 15

Jorge e Mateus se apresentaram na 2ª noite da festa

Eduardo Costa embalou a noite de sábado na 45ª Expopec de Ituiutaba