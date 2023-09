Desaparecido há dias, homem é encontrado morto dentro de carro

Carro caiu em uma grota às margens da MG-428 — Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

Sacramento, MG. Na tarde desta quinta-feira (07.set.23), um triste desfecho ocorreu com o encontro do corpo de um homem de 55 anos, que estava desaparecido. O corpo foi encontrado dentro de um veículo, que estava caído em uma grota às margens da MG-428.

A vítima estava desaparecida desde o último domingo (3).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), foi o próprio irmão da vítima que localizou o veículo e o corpo e imediatamente acionou as autoridades.

O irmão da vítima relatou à PMRv que, no domingo, o homem havia saído de sua residência, localizada em uma fazenda na região da Serra da Ventania, e nunca mais retornou.

As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo minuciosamente investigadas pela Polícia Civil, que realizou uma perícia no local.

O corpo do homem foi resgatado do veículo pelos profissionais do Corpo de Bombeiros e posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de praxe.