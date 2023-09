Doleiro do caso de Braga Netto é o mesmo do episódio da cocaína em avião da FAB

O doleiro Márcio Moufarrege e o general Braga Netto. Redes sociais e Agência Brasil

Em junho de 2019, o Brasil foi abalado por uma notícia surpreendente que envolveu um sargento da Aeronáutica. Manoel Silva Rodrigues, membro da tripulação de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) ligada à Presidência da República, foi detido pelas autoridades espanholas no Aeroporto de Sevilha. Sua prisão ocorreu quando ele tentava entrar na Espanha com 37 quilos de pasta base de cocaína. O incidente aconteceu durante uma missão preparatória relacionada à viagem do então presidente Jair Bolsonaro ao Japão, onde ele participaria da reunião de cúpula do G20.

As investigações subsequentes revelaram um cenário ainda mais complexo. Um doleiro conhecido como Márcio Moufarrege, apelidado de ‘Macaco’ e baseado em Brasília, foi identificado como o indivíduo responsável por facilitar as transações financeiras relacionadas à compra da droga, que serviram para financiar um sofisticado esquema de tráfico de drogas internacional. Este esquema, de maneira alarmante, estava conectado à aeronave que fazia parte da comitiva presidencial.

Agora, em um novo desenvolvimento, após a divulgação de uma operação da Polícia Federal que investiga possíveis fraudes e superfaturamento na aquisição de coletes balísticos pelo Gabinete de Intervenção Federal (GIF) no Rio de Janeiro, durante o ano de 2018, sob o comando do general Walter Braga Netto, que mais tarde se tornou candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, surgiram informações adicionais. Parece que ‘Macaco’ também teria operado um esquema de remessas ilegais de moeda estrangeira em benefício do grupo de militares liderado pelo ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do presidente de extrema direita.

A revelação desse vínculo intrigante entre os eventos foi possível graças a um minucioso levantamento de dados realizado e publicado pelo portal Metrópoles. Esse novo desenvolvimento levanta questões preocupantes sobre a possível extensão da rede de operações ilegais e sua conexão com figuras de alto escalão no governo, lançando uma sombra de incerteza sobre o cenário político do país.