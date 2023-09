Empresário descobre que seu melhor amigo lhe roubou R$ 500 mil

Imagine que você tem um comércio e descobre que está sendo roubado. Depois de fazer um levantamento, percebe que desapareceram de seu caixa cerca de R$ 500 mil em cheques. Pior, vê, com a ajuda de câmeras de segurança, que o ladrão é um de seus melhores amigos e que também era seu prestador de serviço. Pois foi o que aconteceu com um empresário de 57 anos que atua na área de malharia, na cidade de Jacutinga, na divisa de Minas Gerais com São Paulo.

O empresário acionou a Polícia Civil (PCMG), a quem entregou as fitas de vídeo com as gravações do roubo e, nas investigações, três homens, de 31, 36 e 37 anos, foram presos acusados de furto qualificado, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

As investigações tiveram início em junho, quando o empresário procurou a polícia. A vítima começou a desconfiar de que estava sendo roubada por um funcionário quando a receita começou a cair e, ao conferir as encomendas e vendas, os valores que entravam no caixa da empresa não correspondiam às negociações feitas.

A partir dessa desconfiança, o empresário mandou instalar câmeras de segurança, escondidas dentro do cofre da empresa, com objetivo de identificar o ladrão.

Leia: 'Samurai' do Santo Antônio usa espada japonesa e evita roubo de bicicletas

As imagens capturadas foram surpreendentes e, como disse a vítima, flagrou a pessoa que ele menos suspeitava, um de seus melhores amigos, que trabalhava para ele fazendo serviços de entregador. Este homem acessou o cofre e retirou alguns cheques.

A partir das imagens, os policiais passaram a investigar o suspeito, sem que ele fosse interpelado, e descobriram que o mesmo vinha fazendo movimentações de dinheiro vultosas, o que aumentou ainda mais as suspeitas, como por exemplo, um aumento patrimonial incompatível com o que ganhava.

Leia: Suspeitos de roubo são presos depois de invadir escola durante perseguição

Nas investigações, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão, e conseguiram a quebra de sigilo bancário. Esse desdobramento possibilitou a descoberta do modus operandi, revelando um padrão de comportamento. Os cheques eram convertidos em dinheiro, que depois era depositado na conta do suspeito, sua mulher e também um cunhado.

A mulher e o cunhado do suspeito movimentaram cerca de R$ 200 mil. Os três presos foram levados para o sistema prisional de Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí.