Empresários de Uberlândia estão na lista de mortos do acidente aéreo no Amazonas

Uberlândia, Minas Gerais. No sábado (16), um trágico acidente aéreo registrado no Amazonas, resultou na morte de 14 pessoas, incluindo empresários de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O avião, que decolou de Manaus, acabou caindo em Barcelos, interior do estado, matando todos os ocupantes — 12 passageiros e 2 tripulantes.

Acidente aéreo aconteceu durante tentativa de pouso com chuva.

Empresários de Uberlândia

A empresa Algar lamenta profundamente o trágico acidente e confirmou que entre os ocupantes da aeronave estavam ex-colaboradores da empresa. O grupo expressa suas condolências aos familiares e amigos das vítimas neste momento difícil.

O mau tempo da região pode ter contribuído para o acidente, que, segundo moradores do local, ocorreu no momento da aterrissagem.

Veja a lista completa de passageiros da empresa ManausAerotáxi:

1 – Euri Paulo dos Santos – executivo de Uberlândia (MG);

2 – Fábio Campos Assis – empresário goiano;

3 – Fábio Ribeiro;

4 – Gilcresio Salvador Medeiros – dono de pousada em Niquelândia (GO);

5 – Guilherme Boaventura Rabelo – executivo de Uberlândia (MG);

6 – Hamilton Alves Reis;

7 – Heudes Freitas – executivo de Uberlândia (MG);

8 – Luiz Carlos Cavalcante Garcia – executivo de Uberlândia (MG);

9 – Marcos de Castro Zica – produtor rural de Uruaçu (GO);

10 – Renato Souza Assis;

11 – Roland Montenegro Costa – médico do DF;

12 – Witter Ferreira de Faria – produtor rural de Uruaçu (GO);

Tripulantes