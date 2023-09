Feira Arte na Praça é realizado em Capinópolis 

Capinópolis, Minas Gerais. Capinópolis recebeu mais uma edição do Feira Arte na Praça na noite do último sábado (09.set.23). Assista:

O evento teve o objetivo de promover o trabalho de artesão de Capinópolis, além de fomentar a economia de pequenos negócios.

A família capinopolense se reuniu na Praça João Moreira de Souza, e apreciou a apresentação da Banda de Música Santa Cecília, sob regência do maestro Hugo Borges.

José Roberto dos Santos é artesão e transforma pneus em pura arte.

“Eu aprendi fazer essas artes com meu pai. Eu fazia bacia, aí eu vi na internet as cadeiras, e disse ‘eu fazer isso também’. Eu faço o máximo para que as pessoas gostem. O capricho e o máximo que der. E eu fico satisfeito depois que eu ver já pronta, o pessoal chega e fala ‘que tá bem feito’”.

Nesta edição, os próprios expositores organizaram o evento, e viabilizaram o projeto por meio de parcerias. A Prefeitura de Capinópolis foi uma das parceiras, juntamente com Pontal AgroBusiness; Loja do Orvane; Termo Eletro; Sicoob Credipontal; Vereador Luciano Belchior; Vereador Ivo Américo; R e A Shoes; Quero Bollo; Chagás; Sindicato Rural de Capinópolis e Cachoeira Dourada; Agro Barra; Mió Salgados e Jornal Tudo Em Dia.

Betânia Campos ressaltou os desafios para realizar a feira.

“Eu arregacei as mangas com meu marido, e a gente resolveu adotar a causa. Resolvemos primeiro a parte burocrática e depois fomos no comércio, em busca dos parceiros e dos patrocinadores. É um evento familiar. Primeiro, ele dá espaço à ocupação na Praça João Moreira de Souza, que é uma praça que tem poucos eventos. Então a gente resolveu que não ia deixar esse evento morrer, porque tem muitos artesãos aqui que fazem uma renda diferenciada com o evento”.

O prefeito Cleidimar Zanotto e os vereadores Luciano Belchior e Daniel França prestigiaram o Arte na Praça.

Verônica Pereira gostou do evento. “O artesanato vem da época dos escravos e é importante incentivarmos ao longo dos anos”.

O evento foi encerrado com show da dupla Maicon e David.

Fotos: