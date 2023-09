Feiras livres chegam a mais quatro bairros de Uberlândia

Cidade conta com mais de 60 feiras livres semanalmente I Foto: Divulgação/PMU



A partir da próxima semana, quatro bairros de Uberlândia passarão a receber feiras livres. As regiões beneficiadas serão o Monte Hebron, Jardim das Acácias, Jardim Karaíba e Fruta do Conde.



As novas feiras foram viabilizadas por meio de processo de concorrência de vagas para feirantes. Os espaços também contam com comerciantes que já estão em atividade no município. Serão disponibilizados produtos típicos como hortifruti, doces e queijos, empórios em geral e as barracas com os tradicionais pastéis.



Na cidade, são realizadas semanalmente mais de 60 feiras livres (diurnas e noturnas) em todas as regiões do município. Confira abaixo os endereços das novas feiras:



Monte Hebron

• Onde: rua Stéfany Gomes Pereira (iniciando na avenida Contador José Candeloro até a rua Olinto Pereira da Silva)

• Quando: a partir do dia 20/09, sempre às quartas, das 14h30 às 22h

• Produtos comercializados: pastéis, hortifrutis, doces, caldo de cana e diversos armarinhos



Jardim das Acácias

• Onde: alameda Teodomira da Costa (praça Leopoldo de Melo – início na alameda Oton Fleury e término na alameda Aderbal Viana)

• Quando: a partir do dia 22/09, sempre às sextas, das 14h30 às 22h

• Produtos comercializados: pastéis, hortifrutis, doces, caldo de cana e diversos armarinhos



Jardim Karaíba

• Onde: rua Guaíra (início na rua Amatiri e término na avenida Rafael Marinho Neto)

• Quando: a partir do dia 23/09, sempre aos sábados, das 5h30 às 14h

• Produtos comercializados: pastéis, hortifrutis, doces, caldo de cana e diversos armarinhos



Fruta do Conde

• Onde: rua Piedade Maria Silva (início na rua Marcília Francisca Oliveira)

• Quando: a partir do dia 24/09, sempre aos domingos, da 5h30 às 14h

• Produtos comercializados: pastéis, hortifrutis, doces, caldo de cana e diversos armarinhos.