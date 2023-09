Governo anuncia auxílio de R$ 800 para cada desabrigado no Sul do país

Foto : Cadu Gomes / VPR



O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o governo vai liberar R$ 800 para cada pessoa desabrigada pelas tempestades na região Sul do país. O valor será transferido para os municípios e depois repassado aos cidadãos.

O que aconteceu

Alckmin visitará o Rio Grande do Sul no próximo domingo (10). Ele estará acompanhado de uma comitiva de ministros para organizar as ações nas cidades atingidas pelas fortes chuvas da última semana.

Oposição criticou ausência de Lula

Alckmin convocou uma reunião para hoje, com 10 ministros, assessores e militares para discutir ações de recuperação e resgate em decorrência das tempestades que mataram 42 pessoas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina desde o início da semana.