Grave acidente envolvendo caminhão e carreta na BR-153 próximo ao Prata

Na madrugada desta sexta-feira, 15 de setembro, por volta das 05h da manhã, um grave acidente foi registrado na altura do Km 99 da BR-153, próximo ao município do Prata.

No local ocorreu uma colisão entre um caminhão, que estava vazio, e uma carreta carregada com placas de metal. Bombeiros do Segundo Pelotão de Ituiutaba atuaram em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e com a Concessionária responsável pelo trecho.

O condutor do caminhão, um senhor de aproximadamente 70 anos de idade ficou preso as ferragens, apresentando ferimentos graves, ele foi retirado das ferragens com vida e encaminhado pela equipe da concessionária para atendimento médico na cidade do Prata

O motorista da carreta, um homem de aproximadamente 24 anos, foi avaliado pelos bombeiros no local, tendo sofrido apenas escoriações leves.