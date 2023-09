Homem de 27 anos é preso por suspeita de furto em comércio em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. Um homem de 27 anos foi preso na sexta-feira (01.set.23), por suspeita de furto a um estabelecimento comercial no Setor Primitivo.

Segundo a Polícia Militar (PM) de Capinópolis, um criminoso invadiu o bar pelo telhado, furtando um televisor, um celular, um botijão de gás e alguns produtos que estavam à venda no local.

O criminoso vendeu o botijão de gás pelo valor de R$50,00 a um homem de 27 anos, afirmando que o botijão era de boa procedência.

O dono do bar, 36 anos, suspeitou que o autor do furto era um homem conhecido no meio policial, e o levou até o destacamento da PM em Capinópolis. Após averiguar o álibi, foi constatado que esse suspeito não era, de fato, o autor do furto.

A PM, então, conseguiu chegar ao homem que comprou o botijão de gás, que informou que a pessoa que o vendeu se tratava de Breno Henrique Barbosa, 27 anos.

Os militares prenderam o suspeito Breno, que negou a autoria do crime. O homem preso tem mais de 25 passagens pelo sistema judicial – por furtos, tráfico de drogas, porte de arma branca, lesão corporal, consumo de drogas e receptação.

O suspeito foi levado ao pronto atendimento de Capinópolis para averiguação de suas condições físicas, e posteriormente, encaminhado à autoridade policial.