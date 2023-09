Homem de 37 anos é preso após destruir casa de ex-mulher em incêndio criminoso

Capinópolis, Minas Gerais. Neste domingo, 17.set.23, a Polícia Militar logrou êxito na prisão de autor de violência doméstica ocorrida em Capinópolis.

O autor, 37 anos, por não aceitar o fim do relacionamento, incendiou a casa da família com todos os pertences.

Em ação conjunta, a Polícia Militar com o apoio do Ministério Público, realizou mobilização social para atender as necessidades imediatas da família.

Nesta segunda-feira, 18, em um gesto de solidariedade foram entregues cestas básicas, roupas e produtos de higiene pessoal.