Indianópolis faz levantamento de ponto turísticos

Indianópolis, Minas Gerais. Mais uma ação da Prefeitura de Indianópolis na fomentação do Projeto Turístico do Município, foi entregue nesta semana.

A Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer receberam no mês de agosto, membros da Agência de Desenvolvimento de Destinos Turísticos (ADDtur) para mapear e criar experiências turísticas no município.

Com o intuito de identificar a viabilidade da atividade turística no município, além de recursos e atrativos que podem ser transformados em produtos turísticos, a equipe visitou propriedades rurais, o Lago da Represa de Miranda, Cachoeiras, dentre outros atrativos, e tudo registrado em fotografias para o fechamento do projeto, que teve uma síntese primária entregue ao setor.