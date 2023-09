Ipiaçu: alunos de curso técnico de Agropecuária recebem integrantes do setor Ambiental da usina CRV Industrial

Ipiaçu, Minas Gerais. Alunos do curso técnico de Agropecuária da Escola Estadual Benedito Waldemar da Silva receberam as integrantes do Setor Ambiental da usina sucroalcooleira CRV Industrial na manhã deste sábado (16.set.23).

Lívia Reis, Bióloga e a auxiliar do setor Ambiental Brunna Valadão, foram recebidas para tratar da importância das ações sustentáveis da pecuária e agricultura com o meio ambiente.

Os professores Larissa Vilela; Heitor Miranda; Albert Henrique, Janaína Sena e a diretora Marilaine Borges coordenaram o encontro dentro da sala de aula, e também nas áreas externas, já que uma ação de plantio de mudas nativas foi promovida na orla do lago artificial, na captação de água da cidade e na própria escola.

Segundo Lívia Reis ações como essa, junto aos alunos nas escolas, são importantes para a formação e disseminação de informações.

“A integração de ações ambientais como essa, desenvolvida com os alunos do curso técnico de Agropecuária, desempenha um papel crucial na formação dos futuros profissionais do campo, ao mesmo tempo em que se torna um veículo poderoso para a disseminação de informações vitais sobre a preservação do meio ambiente. Essa abordagem educativa não apenas nutre o conhecimento técnico, mas também cultiva valores de sustentabilidade e responsabilidade ambiental”, disse a bióloga.

Uma parceria entre os alunos e a CRV Industrial já está sendo traçada, onde os estudantes farão a captação de sementes de mudas nativas, e com o apoio técnico da usina, farão o plantio para que as mudas sejam utilizadas em ações de reflorestamento.