Jovem fica com a mão presa em cilindro de panificação em Ituiutaba

Jovem de 18 anos ficou com a mão presa ao cilindro

Ituiutaba, Minas Gerais. Um jovem de 18 anos ficou com a mão presa em um cilindo de panificação na tarde desta terça-feira, 5 de setembro, por volta das 14h. A panificadora onde o jovem presta serviços fica no Bairro Canaã.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros se dirigiu ao local, acompanhada por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ao chegarem à cena, os bombeiros se depararam com o jovem trabalhador com a mão esquerda presa em um cilindro que dá forma ao pão.

Uma operação conjunta envolvendo técnicos da empresa responsável pela manutenção do cilindro, militares do Corpo de Bombeiros e socorristas do Samu foi imediatamente iniciada.

Com sucesso, a máquina foi desmontada, liberando a mão do trabalhador.

Logo em seguida, a vítima recebeu os primeiros socorros das equipes presentes no local, com a mão lesionada sendo devidamente imobilizada.

Posteriormente, o paciente foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Ituiutaba para avaliação médica.