Mais uma adolescente vítima de exploração sexual é resgatada de hotel em BH

Mais uma adolescente vítima de exploração sexual foi resgatada pela Polícia Civil de um hotel no Centro de Belo Horizonte na noite dessa quinta-feira (31). Esta é a quarta adolescente resgatada apenas nesta semana.

Segundo a corporação, a vítima tem 15 anos e estava no estabelecimento há dois dias.Ela acionou a Polícia Militar após uma confusão com o gerente do local, que não teria repassado os valores combinados para ela. Em conversa com os militares, a jovem disse que apenas no dia de ontem, teria feito oito programas.

O gerente do hotel foi conduzido e preso. A Polícia Civil informou que a adolescente havia fugido de um abrigo em uma cidade da Grande BH.

De acordo com a delegada Thaís Degani, todos os envolvidos podem responder pelo crime de relação sexual com um menor de idade. “Estamos investigando e vamos intimidar o proprietário do estabelecimento, bem como localizar os homens que tiveram relação com a menor. Lembrando que não só o dono, gerente, respondem pelo crime. Aquele que teve a relação com ela também responde nas mesmas penas”, disse.

Gerente de hotel é preso

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o gerente do estabelecimento, de 53 anos, foi encontrado após a corporação receber “informações do serviço de inteligência” sobre o local onde ele estaria. Depois que a polícia foi embora, o gerente voltou ao hotel, na rua São Paulo, e acabou preso.

Questionado pelos militares, o suspeito disse, segundo narra a ocorrência, que trabalha no local, porém estava presente somente na parte da manhã e, por isso, não teria presenciado a chegada das adolescentes.

Na noite dessa terça-feira, antes da fuga, o gerente recebeu a polícia, que chegou ao estabelecimento para apurar inicialmente a denúncia anônima de que duas adolescentes estavam sendo exploradas em um dos quartos.

O profissional, então, informou à polícia que os quartos estavam alugados. Duas meninas, de 12 e 13 anos, foram encontradas. Ao verificarem os demais quartos, os militares encontraram a terceira adolescente, de 17, na mesma situação. Elas alegaram que estavam ali para “levantar um dinheiro”.