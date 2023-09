Mulher tem 80% do corpo queimado em explosão de botijão de gás na Grande BH

Uma mulher, de aproximadamente 23 anos, ficou gravemente ferida após um botijão de gás explodir no bairro Tancredo Neves, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (1º).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava em casa e teve 80% do corpo queimado. A explosão iniciou um incêndio, que atingiu a rede elétrica do bairro.

A vítima foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.