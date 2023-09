Nova espécie de sapo é descoberta na Serra do Espinhaço, em Minas

Uma nova espécie de sapo foi encontrada no topo de uma montanha na Serra do Espinhaço, no Parque Estadual da Serra Negra. O animal é pequeno, de coloração marrom-claro e as pontas dos dedos laranjas. O anfíbio foi batizado de Crossodactylodes serranegra: o primeiro nome corresponde ao gênero e o segundo à espécie.

A área de reserva em que o animal foi descoberto fica em Itamarandiba, na Região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais.

O trecho da floresta em que o sapo foi encontrado tem características favoráveis à existência desse gênero de anfíbios, com árvores baixas, arbustos, musgos, líquens, muitas bromélias e altitude acima de mil metros. A última descoberta de uma espécie do gênero Crossodactylodes foi em 2013.

A equipe de pesquisadores responsáveis pela descoberta tem profissionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), do Instituto de Biociências da Unesp Rio Claro (IB/Unesp), da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade de Kent e do Instituto Biotrópicos, e a pesquisa começou em 2017.

Nos últimos anos, o número de espécies de anfíbios cresceu no Brasil: entre 2019 e 2021 foram adicionados 50 achados à Lista de Anfíbios do Brasil, da Sociedade Brasileira de Herpetologia (SBH). De acordo com um dos pesquisadores que assinam o artigo que revelou a nova espécie, “o Brasil já é o país com o maior número de espécies de anfíbios conhecidas”.