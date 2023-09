O influenciador Lohan Ramires recebe uma sentença adicional de sete anos de prisão por lavagem de dinheiro em Uberlândia

O influenciador digital Lohan Ramires foi sentenciado a sete anos e seis meses de prisão por crimes de lavagem de dinheiro e obstrução das investigações. A sentença foi emitida na quarta-feira, 27 de setembro, pelo juiz Márcio José Tricotti, da 1ª Vara Criminal de Uberlândia.

Lohan já havia sido condenado anteriormente a mais de 18 anos de prisão por tráfico de drogas, associação criminosa e falsificação de documentos. Com essa nova condenação, sua pena total se eleva para 26 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

A condenação por lavagem de dinheiro surgiu como resultado das investigações conduzidas na operação “Diamante de Vidro”, realizada em agosto de 2021, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa em Uberlândia. Segundo a denúncia, Lohan estava envolvido no processo de ocultação dos recursos obtidos por meio do tráfico de drogas e outros delitos.

Além do influenciador, outras oito pessoas também foram condenadas no mesmo processo. Entre elas, encontram-se Leandro Diogo Naves e Marcelo Gonçalves Carvalho, que também foram implicados em um suposto plano para atentar contra autoridades de Uberlândia.

Marcelo recebeu uma sentença de sete anos e nove meses de prisão; Lohan foi condenado a sete anos e seis meses de prisão; Leandro foi condenado a três anos e seis meses de prisão.

A reportagem está buscando entrar em contato com a defesa de Lohan para obter comentários adicionais sobre o caso.