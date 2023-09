Peça de teatro leva conscientização sobre a violência doméstica em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. Mais uma cena de violência doméstica, mas desta vez, foi encenação. Assista:

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Capinópolis promoveu uma apresentação teatral para impactar o público e levar mais informações sobre a violência doméstica.

A peça “Ave Marias” foi encenada no Catru na última sexta-feira (22.SET.23).

Maria é a personagem principal, e é casada com João. Quem conta a história, em forma de lembrança, é Maria, já idosa.

A plateia ficou atenta e envolvida com as cenas. Em determinado momento, o público espectador entrou em cena, e refez o roteiro de acordo com sua visão.

Também houveram relatos de pessoas que viram de perto cenas de violência.

Auraci Celestino Batista, servidora pública aposentada, refez o papel de Maria, com uma bela atuação.

“Essa apresentação deste teatro aqui é muito importante para mim, porque no dia a dia as mulheres vivenciam isso. Os casais, dentro de casa, vivenciam esses problemas. E sempre a mulher é marginalizada. Ela tem receio de procurar uma ajuda, e muita vezes, ela suporta a situação por medo de não ter uma profissão para poder enfrentar a vida sozinha e para criar os filhos”.

Marlene Fátima é a atriz que interpreta Maria, já idosa, e destacou o papel do teatro na conscientização.

“A preocupação do teatro foi essa, de incomodar, e não de ficar tranquilo, dizendo – ‘Ai também aconteceu assim comigo’. A função dele é transformar, de transformar a pessoa para ela transformar a sociedade”.

Valéria Rampazzo, secretária de Desenvolvimento, quer que casos de violência como os retratados na peça, fiquem no passado.

“E a Secretaria de Desenvolvimento Social tá ali para acolher, para auscultar. A gente faz uma ausculta, é uma acolhida a essas mulheres. Essa acolhida é sigilosa, então a equipe vai escutar o que essa mulher quer e o que ela acha melhor”.

O Tudo Em Dia fez um resumo da peça, e está disponível no portal.

Fotos