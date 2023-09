PM da reserva atira no filho e causa confusão em loja de conveniência

Um capitão da reserva da Polícia Militar, que não teve a idade divulgada, causou um tumulto na madrugada desta sexta-feira (1/7) no bairro Fabrício, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

De acordo com a Polícia Militar, o filho do capitão estava em uma loja de conveniência com um casal de amigos. O pai chegou ao local e ordenou o filho a ir embora.

O filho negou e, por isso, o PM da reserva sacou a arma e atirou contra o filho, que não foi atingido. A amiga do rapaz tentou intervir, mas teve o cabelo puxado pelo capitão e ainda quase foi atingida por um tiro no pé.

Após essa confusão dentro da loja, o capitão foi até a praça e atirou para cima, causando tumulto e fazendo muita gente correr e ir embora de carro. O PM da reserva entrou no carro junto com o filho e amiga e saíram dali.

Através de informações, a Polícia Militar conseguiu abordar e parar o veículo. No entanto, quando os três desceram, começaram a bater boca. O capitão aproveitou o clima de confusão para entrar no carro e fugir.

Os PMs foram atrás dele, mas até o fechamento desta matéria, o homem não havia sido localizado. Ninguém se feriu na ocorrência.