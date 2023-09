PM recupera caminhonete furtada em Ituiutaba e prende suspeito de 19 anos

Veículo foi recuperado e suspeito do furto foi preso | Foto: PMMG

No dia 19 de setembro de 2023, a Polícia Militar obteve sucesso ao prender o responsável pelo furto de uma caminhonete em Ituiutaba, além de recuperar o veículo em questão.

Tudo começou quando foi registrada a ocorrência do furto de uma caminhonete Toyota Hilux branca na Rua Vinte. Imediatamente, as autoridades desencadearam uma operação e as viaturas iniciaram uma busca intensiva.

Com base nas informações reunidas durante a investigação, os policiais realizaram diligências que levaram à localização do veículo na Rua Sergino de Moraes, no Bairro Nova Ituiutaba.

Graças à rápida e eficaz ação da Polícia Militar, foi possível dar uma resposta imediata ao furto, resultando na recuperação da caminhonete e na prisão do autor, um jovem de 19 anos de idade.

Esta ação demonstra o comprometimento das forças de segurança em proteger a comunidade e combater o crime na região.