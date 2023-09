Prefeitura de Uberlândia inicia obra de alargamento da avenida do Pinho

Obras de alargamento do Avenida do Pinho | Foto: Prefeitura Municipal de Uberlândia

O compromisso da Prefeitura de Uberlândia em proporcionar ainda mais mobilidade urbana à população não para. Nesta terça-feira (12), a Secretaria Municipal de Obras iniciou os trabalhos de alargamento da avenida do Pinho, no bairro Chácaras Tubalina, na zona oeste.

A melhoria beneficiará os usuários que trafegam no trecho localizado entre a avenida das Gameleiras e a rua Márcio Ribeiro da Silva, de pouco mais de 1 km de extensão, com ampliação lateral da via em seis metros, sendo três em cada sentido.

“Demos largada a mais uma obra que vai favorecer a mobilidade urbana em nossa cidade. Esse trabalho também será desempenhado com o devido cuidado e comprometimento habituais da gestão do prefeito Odelmo Leão. Representará, com toda certeza, um ganho para os usuários da avenida, que terão mais condições de trafegar em segurança”, contou o secretário da pasta, Norberto Nunes.

A obra de alargamento da via compreende as etapas de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização da avenida do Pinho. Supervisionada pela Secretaria, a execução está orçada em pouco mais de R$ 1,2 milhão, obtido junto ao Banco do Brasil, e será feita pela empresa Dreste Construtora Ltda., vencedora de processo licitatório.