Prefeitura recupera mais de 42 mil trechos de vias pela Operação Tapa-buraco neste ano

Secretaria de Governo e Comunicação/PMU



O empenho da Prefeitura de Uberlândia em ofertar melhores condições de mobilidade urbana continua beneficiando a população por toda a cidade. Entre os meses de janeiro e agosto de 2023, por exemplo, a Secretaria Municipal de Obras garantiu, por meio da Operação Tapa-buraco, o reparo de 42.560 buracos em, aproximadamente, 86% das vias urbanas. As melhorias já contemplaram usuários de ruas e avenidas de todos os 74 bairros e 521 loteamentos de Uberlândia.

“Nosso trabalho é realizado por uma equipe técnica que avalia as necessidades e condições de cada via. Buscamos atender uma programação prévia e, ainda, aquelas solicitações que são feitas pela população. Seguimos a diretriz do prefeito Odelmo Leão para que, por meio da operação, possamos melhorar a mobilidade urbana, além de proporcionar mais segurança aos usuários do transporte público e condutores”, pontuou o secretário da pasta, Norberto Nunes.

Cerca de 25 profissionais estão envolvidos nos trabalhos diários da operação, que conta com o aparato de caminhões basculantes, placas vibratórias, serras clipper, caminhão pipa, equipamentos de pequeno porte, como enxadas e pás, entre outros. Durante os períodos de maior incidência de chuvas, a secretaria amplia o efetivo nas ruas para, em média, 35 profissionais, a fim de atender o surgimento de novos buracos nas vias.

A recuperação asfáltica é feita com a aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), utilizado para reparos de grandes extensões ou em locais onde existem maior quantidade de buracos, em razão de sua maior capacidade de rendimento. A Prefeitura de Uberlândia ainda dispõe de recurso tecnológico para produção e armazenagem de CBUQ frio, material que pode ser estocado e utilizado em situações pontuais, como em períodos de baixas temperaturas e ocorrência de chuvas.

Rotineiramente, o cronograma de atendimentos é elaborado pela Secretaria a partir do mapeamento das vias e também de pedidos realizados por moradores. Para solicitar o serviço, basta entrar em contato com o Serviço de Informação Municipal (SIM) pelo telefone: (34) 3239-2800 e informar qual via e trecho necessitam de reparos.