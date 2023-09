Projeto “Sonhos” é concluído pela Escola Tancredo de Almeida Neves com alunos do 5º ano em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. Alunos do 5º ano da Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves estão passando por uma experiência inédita — a de projetar sonhos para o futuro.

O projeto “Sonhos”, idealizado por Célida Martins de Almeida, professora e atual supervisora da Escola Tancredo Neves, já havia sido implementado em uma escola de ensino médio, no entanto, foi adaptado aos alunos do ensino fundamental, que estão prestes a deixar a escola.

Os estudantes trabalharam o tema por dois meses — uns aprimorando e outros fazendo florescer sonhos de um futuro.

Funcionando como uma bússola que norteará os jovens alunos, a idealização de metas e propósitos também foram trabalhados pela equipe, que reuniu diretoria e supervisão da escola.

Na manhã desta sexta-feira (22.set.23) um encontro para finalizar o projeto foi realizado no Salão de Eventos João Felippe. Música, motivação e claro, deliciosos sonhos.

Iracilda Duarte, secretária de Educação e Cultura participou do encontro. A secretária também relembrou seus sonhos de infância, quando a realidade ainda era de escassez de recursos, mas farta de aspirações.

Célida Martins e a supervisora Kênia Aparecida Franco concluíram o projeto.

A diretora da escola, Célia Martins de Almeida Franco, destacou a relevância do projeto aos alunos que irão enfrentar uma nova fase na vida. “[Quero] deixar para eles uma mensagem, que o sonho não é só depois de adulto, que começa desde a tenra idade, e que aí eles vão poder traçar o caminho através dos sonhos, mas um caminho dentro de sentimentos bons, dentro da honestidade, para que eles lá no futuro se tornem bons cidadãos e bons profissionais. É isso que nós queremos, deixar os nossos alunos desse projeto”.

Kênia Franco reforçou a importância da resiliência e persistência na busca dos sonhos. “Nós trabalhamos pensando nos meninos que vão ter essa mudança para outra escola a partir do ano que vem, porque nossa escola é só até o 5º ano, e eles vão pro sexto. Então a gente sabe que eles vão passar por essa mudança na vida. Era um projeto criado lá no ensino médio, a gente adaptou ele agora pra pro ensino fundamental, visando que as crianças nunca desistam do seu sonhos, que eles não desistam com os impasses que eles vão encontrar na da vida, que os obstáculos não deixem que eles existam daquilo que eles querem”.

Célida Martins, que já foi reconhecida e premiada por um projeto similar realizado em uma Escola Estadual, relembrou o início do projeto junto aos alunos da escola Tancredo Neves.

“E agora estou resgatando esse projeto numa escola do 1º ao 5º ano, com os alunos do quinto ano, porque a partir do ano que vem eles estarão iniciando uma nova etapa na vida deles, etapa esta que vai necessitar de muito acompanhamento familiar, de professores e sobretudo, que eles nunca deixe de sonhar. Por isso que o projeto intitulado Projeto dos Sonhos”, disse Célida.

Ao final, os alunos, que aprenderam a sonhar, deixaram uma mensagem: “Eu aprendi a sonhar”.

