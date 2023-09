Recuperação das Aprendizagens do Ensino Público

O governo estadual de Minas implementou o Plano de Recuperação das Aprendizagens com objetivo de recompor as perdas proporcionadas pela pandemia de Covid-19 ao ensino público. A pandemia impactou o ensino drasticamente em 2020 e 2021.

Luciene Terezinha de Souza Bezerra, Superintendente Regional de Ensino de Ituiutaba, destacou o desafio de reduzir a defasagem no ensino público.

“Nós entendemos que é preciso estratégias para recompor este período em que o estudante ficou atendido de forma híbrida, de forma remota, através dos PETS. E há, então, estratégias concomitantes … este estudante estuda este período pandêmico, com as habilidades que ali são necessárias de serem estudadas, reforçadas, e também com a atividade de hoje, que ele precisa (…) tratar nesse plano de aula, nesse plano de curso do professor que está atuando com ele”, disse a superintendente.

Iracilda Duarte, Secretária de Educação e Cultura de Capinópolis, anfitriã do evento, destacou a importância da parceria escola e família.

“São três dias de estudo intenso, buscando essa recomposição que os nossos alunos perderam. Quero dizer que os professores também perderam e nunca é tarde pra gente recomeçar, pra gente buscar, porque ser professor é uma escolha, e um sacerdócio, e nós precisamos dar conta de ir até o fim cumprindo a nossa missão”, finalizou Iracilda Duarte.

Profissionais de diversas áreas de conhecimento estão envolvidos na recomposição da aprendizagem de toda a Educação Básica.

Esses profissionais serão responsáveis por desenvolver ações e intervenções nas escolas, de acordo com a realidade de cada turma. Eles vão elaborar estratégias e atividades para a recomposição das aprendizagens considerando as habilidades não consolidadas pelos estudantes.