Refis 2023 – Parcele em até 3x sem juros até 29/09

Já é setembro, mas ainda dá tempo de você, contribuinte de Capinópolis, fazer a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal de 2023.

Aproveite para regularizar os seus débitos com o fisco até o final deste mês: o parcelamento de IPTU, ISS, ISSQN e alvará com isenção de multas e juros por meio do Refis poderá ser realizado em até 3 vezes se solicitado até o dia 29 de setembro; em 2 parcelas o pedido poderá ser feito até 31 de outubro.

O valor principal do débito, ou seja, sem multas e juros, ainda poderá ser liquidado em cota única.

Não perca esta oportunidade, coloque em dia a sua situação com o erário municipal efetivando a adesão do REFIS 2023.

Secretaria de Finanças. Município de Capinópolis.

