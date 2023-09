Servidores do Hospital das Clínicas da UFMG entram em greve

Os Técnico-Administrativos em Educação do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estão em greve por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira (1/9). Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino (Sindifes), a decisão veio a partir da Assembleia Sindical Geral, realizada na última segunda-feira (28/8).

A assembleia contou com a presença de mais de 200 trabalhadores, e foi aprovada por ampla maioria, com apenas uma abstenção. O Sindifes não soube informar o tamanho da adesão.

As reivindicações da categoria são por melhores condições de trabalho e a retomada do plantão 12h x 60h, que vinha sendo realizado há mais de 30 anos no hospital e acabou interrompido no ano de 2020, pela implementação da Instrução Normativa (IN) (02/2018).

Haverá uma reunião com a UFMG para discutir as questões pedidas. Ainda não se sabe o dia e quem estará presente. O Hospital das Clínicas da UFMG foi procurado para esclarecer mais questões, mas até o momento não houve retorno.

Confira todas reivindicações