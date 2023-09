Setembro será de tempo seco, chuva e calorão; veja

Setembro começa nesta sexta-feira e já traz para Belo Horizonte pancadas de chuva e trovoadas. Em Minas, o tempo hoje é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada em algumas regiões.

Entretanto, como ficará o tempo no restante do mês para BH e Minas? Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Belo Horizonte terá um período de maior estabilidade no tempo.

“Sem chuvas, céu claro a parcialmente nublado nos próximos dias. A temperatura sobe um pouco, ficando na casa dos 30°C”, diz o meteorologista. Segundo ele, a perspectiva de chuva é mais para a segunda quinzena do mês.

Em Minas, os primeiros dias de setembro serão quentes e secos e, como BH, a partir da segunda quinzena as pancadas de chuva acontecerão em boa parte de Minas Gerais, especialmente nas Regiões do Sul, Zona da Mata e Central do estado.

“O Norte de Minas, Jequitinhonha e Noroeste terão temperaturas mais altas, que podem chegar a 40°C agora em setembro ”, diz Claudemir.