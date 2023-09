Suspeito de executar homem com oito tiros na cabeça é preso em BH

Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (1/9) suspeito de ser o autor do assassinato de Agenor Fernando Gonçalves, em 14 de julho deste ano, no Morro das Pedras, região Oeste de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no momento em que a vítima e um amigo foram até a casa do suspeito, que funcionava como uma boca de fumo conhecida para usuários de drogas da região.

O suspeito dos disparos é membro da Gangue do Cascalho, que tem uma rixa com a Gangue da Fernandes, grupo criminoso do qual a vítima fez parte, antes de ser expulso no começo deste ano.

No local, as vítimas foram revistadas e, ao perceber que estavam desarmadas, o autor abriu fogo. As investigações apontaram que o autor dos disparos se irritou pelo fato de Agenor ter sido integrante de um grupo rival e, por isso, o executou. Agenor foi atingido por nove disparos, sendo oito na cabeça. O outro rapaz conseguiu fugir.

“Após diversos levantamentos, ficou claro que a execução se deu em razão da guerra do tráfico, uma vez que as vítimas pertenciam a um grupo rival ao do investigado. Assim, com vários elementos de prova, foi possível representar pela prisão temporária do homem, bem como pela busca e apreensão em sua residência”, explicou o delegado Matheus Moraes Marques, responsável pela investigação, em coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (1º).

O suspeito havia acabado de ser liberado para a prisão domiciliar, após ser condenado pelo homicídio de um traficante rival em fevereiro deste ano.

Durante a operação de hoje, o irmão do autor também foi preso em flagrante. Na casa em que a dupla estava foram encontrados drogas e materiais utilizados na pesagem e embalagem de entorpecentes.