Templo de pastor Valdemiro em SP irá a leilão com lance inicial de R$ 38,5 milhões

Valdemiro Santiago



Um templo localizado em Santo Amaro, região central de São Paulo, que pertence à Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada pelo pastor Valdemiro Santiago, foi objeto de uma ação de penhora e será leiloado para cobrir dívidas, de acordo com informações do Estadão. A congregação está passando por dificuldades financeiras.

Embora o imóvel já esteja listado para venda na internet, o leilão está agendado para outubro, com um lance inicial de R$ 38,5 milhões.

O edifício é composto por cinco andares e ocupa uma área de 46,8 mil metros quadrados, com capacidade para até 20 mil pessoas. Além disso, o estacionamento oferece quase mil vagas para veículos.

Este prédio está atualmente envolvido em pelo menos duas ações judiciais. A mais avançada é uma ação de despejo relacionada ao não pagamento de aluguel e outras despesas relacionadas a outra propriedade, conforme detalhado no processo.

Apesar da alegação da Igreja Mundial do Poder de Deus de que o templo em questão vale mais do que a dívida acumulada, o juiz Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, da 1.ª Vara de São Joaquim da Barra, determinou a realização do leilão.

Segundo o Estadão, esse mesmo imóvel também é alvo de uma ação judicial para quitar uma dívida de R$ 70 mil relacionada a honorários advocatícios. O juiz Diogo Volpe Gonçalves Soares, da 3.ª Vara de Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo, chegou a ordenar a penhora de 10% da arrecadação do dízimo da congregação para quitar o valor.

A igreja também recorreu nesse caso, buscando manter a propriedade, mas o pedido foi rejeitado pelo juiz, que afirmou: “A execução visa satisfazer o crédito do requerente, devendo ser realizada em seu benefício e não no do executado. Registre-se que não há base para alegar excesso de execução, portanto, nego o pedido formulado pela Igreja Mundial do Poder de Deus e mantenho a penhora já realizada.”