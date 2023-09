TJMG divulga editais para seleção de estágio para graduados e pós-graduados em Direito na Comarca de Capinópolis

Fórum Odovilho Alves Garcia | Foto: Paulo Braga

Entre os dias 29 de agosto de 29 de setembro de 2023, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Comarca de Capinópolis, abre edital para inscrições, e posteriormente, seleção de estagiários de graduação e pós-graduação em Direito para a Comarca de Capinópolis.

Os interessados podem consultar os editais abaixo, e enviar o formulário para o e-mail: [email protected]

As provas serão realizadas dia 9 de outubro de 2023, às 13h, no Salão do Tribunal do Júri do Fórum Odovilho Alves Garcia, em Capinópolis/MG, com endereço na Av. 111, nº 465 – andar superior.

Acesse o Edital 02/2023 de graduação.

Acesse o Edital 03/2023 de pós-graduação.

Informações:

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Fórum da Comarca de Capinópolis – Vara única

Av. 111, n°465 – Centro

(34) 3263-1162 – e-mail:[email protected]