Uberaba: travestis usando apenas calcinha são presas avenida Marcus Cherém

Duas travestis, de 20 e 31 anos de idade, foram detidas pelas autoridades após serem flagradas vestindo apenas calcinha e fazendo gestos provocativos para transeuntes e motoristas. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (08.set.23), por volta das 21h30.

Equipes da 40ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas por moradores da Vila São Cristóvão, que relataram um caso de ato obsceno na avenida Deputado José Marcus Cherém, uma das principais entradas da cidade.

Os populares, que se sentiram constrangidos pela situação, solicitaram intervenção policial para resolver o incidente. Rapidamente, as guarnições que realizavam patrulhamento preventivo na área da 40ª Companhia responderam ao chamado e se dirigiram ao local indicado.

No ponto da ocorrência, os policiais encontraram as travestis em questão, que estavam envolvidas em atividades de prostituição, porém, trajavam apenas calcinha, uma atitude considerada inadequada pela Polícia no ambiente público.

Após a abordagem policial, as suspeitas foram conduzidas a uma Base de Segurança Comunitária da Polícia Militar. Em decorrência da natureza do crime, considerado de menor potencial ofensivo, as travestis foram liberadas após assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

No termo, comprometeram-se a comparecer ao Juizado Especial Criminal quando intimadas para prestar esclarecimentos sobre o incidente.