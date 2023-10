Bombeiros acompanham transbordo de GLP após caminhão ser flagrado com excesso de peso em Canápolis

Equipe dos bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba acompanhou o transbordo do GLP | Foto: Bombeiros/Divulgação

Nos últimos dias 2 e 3 de outubro, guarnições do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba prestaram apoio às autoridades da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e equipes especializadas na BR 153, próximo ao Km 33, na cidade de Canápolis. A ação visava realizar a transferência de gás GLP entre dois caminhões devido a um veículo estar identificado com excesso de peso, conforme determinação das autoridades competentes.

A presença do Corpo de Bombeiros se fez necessária devido à natureza altamente inflamável do GLP, com o objetivo de assegurar a segurança durante o processo de transbordo entre os veículos. Os Bombeiros Militares permaneceram no local durante toda a operação, utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR), e mantiveram equipamentos de combate a incêndios prontos para intervenção imediata, se necessário.

Além de garantir a segurança das pessoas que estavam envolvidas na operação ou transitavam na área, é importante destacar que o trabalho dos Bombeiros também contribuiu para a preservação do meio ambiente, prevenindo situações prejudiciais à natureza, como a possibilidade de incêndio ou a liberação do gás, que poderia contaminar a região.

Após a conclusão bem-sucedida do transbordo do excesso de gás do caminhão, os Bombeiros deixaram o local, garantindo a segurança da operação.