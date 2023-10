Consórcio Mineira da Sorte Loteria registra revendedores para Raspadinha

Divulgação

As raspadinhas são uma modalidade de jogatina bastante popular no Brasil, e o Consórcio Mineira da Sorte (CMSL), composto pelas empresas SAGA e Internacional Game Technology, será o responsável por operar a nova loteria instantânea da Loteria Mineira. Com isso, o processo de cadastramento de revendedores em várias cidades de Minas Gerais, inclusive a capital Belo Horizonte, já teve início.

Pelo que foi revelado, o CMSL tem pretensões de utilizar a marca Raspadinha® em seu produto, já que dessa forma, eles acreditam que os revendedores conseguirão atrair mais clientes, conseguindo garantir um maior lucro por conta das comissões recebidas a cada bilhete de loteria instantânea comercializado. E, ao revender a Raspadinha®, os comerciantes estarão contribuindo para o fomento de programas sociais conduzidos pela Loteria Mineira, já que uma parcela dos rendimentos arrecadados é utilizada para bancar políticas públicas.

“A nova Raspadinha® chegou para atrair ainda mais clientes e aumentar o faturamento do seu comércio com risco zero. Ofereça a nova loteria instantânea e conte com o suporte dos nossos vendedores para impulsionar suas vendas no dia a dia. São vários benefícios para o seu comércio: atraia ainda mais clientes para a sua loja, amplie o tempo de permanência dos clientes no seu estabelecimento e aumente o seu lucro no dia a dia”, argumenta o CMSL em nota.

O consórcio ainda relata que a venda dos produtos estará diretamente ligada ao sistema lotérico da Loteria Mineira, garantindo assim transparência na comercialização das raspadinhas. Ao que tudo indica, a nova Raspadinha® deve ser lançada no final de outubro, e segundo a CMSL os prêmios oferecidos poderão chegar até R$ 250 mil, e os bilhetes serão vendidos por R$ 2, R$ 5 e R$ 10.

Todavia, apesar das raspadinhas serem uma alternativa interessante, atualmente o brasileiro tem acesso a algumas modalidades de jogatina bem mais divertidas, e que dependem tanto da habilidade do usuário quanto da sorte em si. Um bom exemplo são os jogos oferecidos pelos cassinos online brasileiros listados nesta página, na qual o usuário ainda encontra uma gama de cupons promocionais, que se bem utilizados lhe garantem vantagens interessantes, como saldo extra, permitindo que se divirta por bastante tempo, gastando pouco.

Criação de loteria municipal

Enquanto a Loteria Mineira lançará um novo produto lotérico, a prefeitura de Teresina, capital do Piauí, cogita criar sua primeira loteria municipal. Como justificativa para a medida, a prefeitura do município alega que a comercialização de produtos lotéricos ajudará a aumentar a arrecadação de recursos para a cidade.

De acordo com Michel Saldanha, Secretário de Governo da Prefeitura de Teresina, o projeto para criar uma loteria municipal surgiu após um encontro entre o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha e o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa.

Segundo Saldanha, com a lotérica municipal, a prefeitura de Teresina poderá arrecadar recursos importantes, que devem ser utilizados para arcar com projetos em algumas áreas, como saúde, educação e assistência social.

Todavia, Saldanha relata que os produtos a serem oferecidos na loteria municipal de Teresina ainda não foram decididos. Isso porque, em um primeiro momento, eles estão analisando a legislação a respeito da criação de uma loteria municipal, mas muito provavelmente o foco principal será em sorteios e depois, quando a empreitada estiver mais consolidada, eles começarão a disponibilizar títulos de capitalização.

Com isso, o secretário destaca que a decisão do prefeito em lançar a loteria de Teresina está tomada e que atualmente eles estão tecendo as justificativas para o projeto, que ainda precisa da aprovação das Secretarias de Planejamento e Finanças.

Vale destacar que, nos últimos tempos, algumas cidades e municípios que ou não tinham, ou desativaram suas loterias, estão tentando retomar essas empreitadas, e geralmente a justificativa apresentada é a procura por uma nova fonte de recursos para os cofres públicos.