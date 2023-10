Corpo de professora é encontrado queimado, degolado e sem a perna em São Gonçalo do Abaeté

O corpo da professora Bruna Emanuela Guimarães, de 39 anos, foi encontrado brutalmente violentado no domingo (1.OUT.23) próximo à BR-040, em São Gonçalo do Abaeté. A professora estava desaparecida desde sexta-feira (29.SET.23) quando entrou em um veículo em Três Marias, Minas Gerais, onde morava.

Após mais de 24 horas sem notícias, a família iniciou uma campanha nas redes sociais e acionou a Polícia Militar de Três Marias para auxiliar nas buscas.

Amigos da vítima relataram que, antes de desaparecer, Bruna mencionou um encontro com um conhecido. Câmeras de segurança da cidade identificaram um veículo com placa de Goiás, e a família explicou que Bruna havia tido um relacionamento anterior com alguém de Catalão, GO.

Em uma operação conjunta entre as PMs de Três Marias e Catalão, os suspeitos, um homem de 49 anos e seu cúmplice, foram localizados e confessaram o assassinato, que ocorreu na zona rural de São Gonçalo do Abaeté. Eles mostraram às autoridades um canivete e uma machadinha usados no crime.

Os suspeitos foram presos e o corpo de Bruna foi encontrado queimado, sem a cabeça e sem a perna direita, alguns quilômetros do local indicado. O crânio da vítima também foi localizado nas proximidades.

Até o momento, o motivo do crime permanece desconhecido, e as investigações continuam em curso pela Polícia Militar.