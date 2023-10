Eleição para o Conselho Tutelar na Comarca de Capinópolis ocorre hoje (1º) de Outubro

Capinópolis, Minas Gerais. As eleições para escolha do novo quadro de Conselheiros Tutelares acontecem hoje, 1º de outubro de 2023, na Comarca de Capinópolis.

As eleições ocorrerão em Capinópolis, Cachoeira Dourada e Ipiaçu nos seguintes locais:

Capinópolis-Mg / Escola Tancredo Neves

Ipiaçu-Mg / Escola José Olyntho Ferreira

Cachoeira Dourada-Mg / Escola Marechal Rondon

A votação será realizada no período de 8h às 17h.

O Conselho Tutelar é um órgão previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e tem a atividade básica de zelar e fazer cumprir os direitos das crianças e dos adolescentes. Segundo previsão legal em cada Município haverá no mínimo 01 Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local.

Na sociedade é indispensável à figura do Conselheiro Tutelar, pois será ele ou através dele que a sociedade será ouvida nos casos em que envolvem crianças e adolescentes. Serão os conselheiros que atenderão e aconselharão os pais ou responsáveis; poderão requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Será através dele que as demandas serão encaminhadas aos seus destinatários como, por exemplo, se o fato comunicado constituir infração administrativa ou penal contra direitos da criança ou adolescente será cientificado o Ministério Público.