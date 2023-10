Homem de 56 anos é esfaqueado pela companheira em Capinópolis

Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. Um homem de 56 anos foi esfaqueado pela companheira no fim da noite do último domingo (01.OUT.23), no Boa Fé.

O homem, identificado como Denilson Rodrigues, estava caído na Avenida 111 com a Rua 106, próximo a um estabelecimento comercial de alimentos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.

Populares disseram aos militares que a possível autora era a companheira do homem. Os militares, então, seguiram até a residência da mulher.

No local, a idosa, 67 anos, disse aos policiais que tem uma vida relativamente tranquila com o companheiro nos últimos 18 anos, no entanto, os conflitos surgem quando ele ingere bebidas alcoólicas.

Afirmou ainda que os dois haviam consumido bebidas alcoólicas no domingo — em locais distintos. Ainda segundo a versão da mulher, ela teria ido buscar o companheiro que estava caído em frente ao lanchinho da Rua 106 com a Avenida 111, e ao chegarem em casa, tiveram um desentendimento depois que ele a chamou de ‘vagabunda’. Ela, que estava preparando o jantar, desferiu um golpe de faca, e só percebeu que tinha atingido após ele dizer que havia sido ‘furado’.

O homem saiu de casa desorientado, e acabou caindo na rua embriagado.

Uma unidade de saúde socorreu o homem e o encaminhou ao Pronto Atendimento local. A lamina da faca penetrou cerca de 12cm na perna do homem, no entanto, sem atingir áreas fatais.

A mulher foi detida, no entanto, o homem disse que não iria representar contra a esposa, já que o motivo havia sido ‘cachaça’.

A mulher foi liberada.