Loja de conveniência do Posto Lunasa é atingida por incêndio em Araguari

Araguari, Minas Gerais. Na madrugada de hoje, por volta das 02h45, uma edificação comercial na Praça Juvenil Alves de Melo, no Posto Lunasa, foi palco de um incêndio. A Polícia Militar, que patrulhava a área, observou fumaça no setor de conveniência do posto e imediatamente acionou as autoridades competentes.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, depararam-se com intensa fumaça saindo da edificação. Não havia ninguém dentro do prédio, o que exigiu a abertura forçada de um cadeado para acessar o interior.

Foram identificados dois focos de incêndio, um próximo a uma fritadeira e outro próximo ao fogão. Utilizando panos úmidos, os bombeiros conseguiram extinguir as chamas e procederam à ventilação do ambiente.

O incêndio causou danos a aparelhos eletrônicos, à parte elétrica da edificação, eletrodomésticos e móveis. A causa do incidente ainda não foi determinada, mas é importante ressaltar que não houve vítimas, e a situação foi controlada pelas autoridades competentes.