Polícia Militar prende autor de roubo que descumpria medida de prisão domiciliar

Coromandel, MG — 02 de outubro de 2023. Uma motorista de aplicativo, de 42 anos, foi vítima de um roubo na manhã do dia 02 de outubro, por volta das 09h57, nas proximidades do Distrito de Santa Rosa dos Dourados, em Coromandel, MG.

A Polícia Militar agiu prontamente e conseguiu prender o autor do crime, um homem de 36 anos, que estava em prisão domiciliar e possuía uma extensa ficha criminal.

A vítima relatou às equipes da Polícia Militar de Patrocínio e de Coromandel que o autor havia contratado uma corrida via aplicativo e embarcou no Bairro Serra Negra. No entanto, durante o trajeto em uma estrada vicinal da Zona Rural de Coromandel, próximo ao Distrito de Santa Rosa dos Dourados, o suspeito anunciou o roubo, ameaçando a motorista com um facão. A mulher conseguiu parar o veículo e escapar do criminoso, pedindo socorro. O autor então assumiu o controle do carro e fugiu do local.

Durante as buscas pelo suspeito, populares informaram aos policiais que viram um homem suspeito emergindo de um matagal cerca de 4 km distante do local do roubo. Com a colaboração da comunidade local, os agentes conseguiram localizar e prender o suspeito em flagrante. Na ocasião da abordagem, o autor estava tentando abordar outros veículos, ainda portando o facão utilizado no crime e uma pedra nas mãos, mas não resistiu à prisão, sendo detido e algemado.

Foi constatado que, após o roubo, o autor perdeu o controle do veículo da vítima, que capotou. O carro foi removido ao pátio credenciado do serviço de guincho em Coromandel.

O autor, que deveria estar em prisão domiciliar, já possuía passagens anteriores por furto, uso e consumo de drogas, tráfico, dano e lesão corporal. Após receber atendimento médico no pronto-socorro, ele foi conduzido à Delegacia de Plantão de Patrocínio, juntamente com os materiais apreendidos, que incluíam um telefone celular, um facão, uma mochila cor de rosa e o veículo roubado.

A rápida ação da Polícia Militar resultou na prisão do autor e na recuperação do veículo roubado, garantindo a segurança da vítima e da comunidade local. O caso agora será investigado pelas autoridades competentes para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis.