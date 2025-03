30ª edição: Expocap 2025 está confirmada em Capinópolis

A tradicional Expocap (Exposição Agropecuária de Capinópolis) está confirmada para sua 30ª edição em 2025. O anúncio foi feito oficialmente pela Prefeitura de Capinópolis durante as festividades de carnaval deste ano.

A Expocap é um dos eventos mais aguardados da região, reunindo pecuaristas, expositores, comerciantes e visitantes em uma grande celebração do agronegócio.

Além das exposições e feiras, a programação também conta tradicionalmente com rodeios, leilões e shows musicais de grandes artistas.

A confirmação da feira é um pedido insistente de empresários.

Até o momento, as atrações do evento ainda não foram divulgadas, mas você ficará por dentro de todas as novidades aqui, no Tudo Em Dia.

