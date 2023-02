409 quilos de maconha apreendidos depois de perseguição no sul de MG

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu 20 tabletes de maconha, com 409 quilos da droga, numa blitz na rodovia MG-460, próximo a São Lourenço, no sul do estado. A droga estava dentro de uma caminhonete Chevrolet Montana, placa FIA 5875, de São Paulo, que foi perseguida e abandonada à beira da estrada.

Segundo o capitão Salgado, que participou da operação, a guarnição da blitz pediu que o veículo encostasse na fiscalização. Ao invés disso, o motorista acelerou e fugiu em alta velocidade.

Imediatamente, duas viaturas saíram em perseguição ao veículo fugitivo. Poucos quilômetros à frente da blitz, o veículo foi avistado, à beira da estrada, mas sem o motorista, que escapou pelo matagal.

Ao verificarem o Montana, os policiais encontraram a droga, que estava numa mala, na carroceria. Uma operação para tentar localizar e prender o motorista foragido está em andamento. A ocorrência foi registrada na Delegacia de São Lourenço.